Coup de théâtre au Real Madrid avec… José Mourinho ?

Florentino Pérez va devoir nommer un nouvel entraîneur dans les prochains mois au Real Madrid. Le contrat de Carlo Ancelotti, susceptible de devenir sélectionneur du Brésil, arrive à son terme en juin prochain. Le président du Real Madrid penserait à José Mourinho. Mais un autre ancien du club merengue serait le favori.

Sur The Totally Football Show de The Athletic , le journaliste Alvaro Romeo a livré des informations sur la quête du futur coach du Real Madrid. A ce jour, Raul Gonzalez et Xabi Alonso seraient à égalité dans l’esprit de Florentino Pérez dans le cadre de la succession de Carlo Ancelotti sur le banc de touche du Real Madrid.

Florentino Pérez n’aurait pas oublié José Mourinho

Néanmoins, Florentino Pérez ne se fermerait aucune porte et le scénario surprise de voir José Mourinho effectuer son grand retour au Real Madrid onze ans après son départ ne serait pas une éventualité à écarter selon le journaliste Alvaro Romeo. La cause ? Le président du Real Madrid resterait très admiratif du profil du Special One.

Alonso et Raul au coude à coude, le favori est révélé