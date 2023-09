Le PSG annonce «une belle opération» sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato du PSG aura une nouvelle fois été plus que mouvementé. Mais une fois n'est pas coutume, le club de la capitale s'est également distingué par sa faculté à très bien vendre. En effet, les Parisiens ont récolté plus de 200M€ grâce à la vente de plusieurs joueurs. «Une vraie belle opération» comme s'en réjouit le PSG.

12 arrivées, 17 départs définitifs et 7 prêts, voilà le bilan plus animé du mercato du PSG qui a décidé de mener une véritable révolution dans son effectif en se séparant de plusieurs joueurs majeurs dont des stars. Ainsi, Sergio Ramos et Lionel Messi n'ont pas été conservés, le début d'un plus large dégraissage.

Le PSG vend pour plus de 200M€

Et pour cause, par la suite, le PSG a réussi à vendre plusieurs stars dont Neymar et Marco Verratti qui ont respectivement rejoint Al-Hilal pour 90M€ et Al-Arabi contre un chèque de 45M€. Ce sont de loin les deux ventes les plus importantes de l'été pour le PSG qui aura au total récupéré un peu plus de 200M€, un record pour le club de la capitale.

«Sur un plan comptable, c’est une vraie belle opération»