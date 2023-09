Mercato : Il l’annonce, le PSG a tiré le gros lot !

Thomas Bourseau

João Tralhão, ex-entraîneur des équipes de jeunes du Benfica Lisbonne, a demandé un peu de patience en prônant un temps d’adaptation nécessaire pour que Gonçalo Ramos puisse briller au PSG. Le changement de décor et de culture sont conséquents, mais pour lui, la recrue offensive du PSG parviendra à mettre tout le monde d’accord.

Cet été, le PSG a dit au revoir à un bon nombre de joueurs et notamment dans le secteur offensif. Neymar a pris la porte, à l’instar de Lionel Messi ou encore de Mauro Icardi. Plusieurs joueurs ont débarqué à Paris, dont Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Le dernier cité est arrivé du Benfica Lisbonne avec une certaine renommée depuis ses performances avec le Portugal à la Coupe du monde au Qatar.

«Gonçalo était habitué à tout à Benfica et maintenant il change de pays»

Certes, Gonçalo Ramos n’a pas eu des débuts flamboyants au PSG, mais João Tralhão ne désespère pas et affirme que tout est une question d’adaptation. « Gonçalo était habitué à tout à Benfica et maintenant il change de pays, de langue, de ville, de culture. Il va avoir besoin d’un temps d’adaptation. La difficulté, c’est que de nos jours, ce temps d’adaptation est de moins en moins toléré par les clubs, les supporters qui veulent tout très rapidement ».

«Je suis sûr qu’il surmontera les obstacles»