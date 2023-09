Le PSG boucle un transfert, Mbappé va se régaler

Axel Cornic

Dès son arrivée, Luis Campos avait décelé l’énorme manque d’un véritable numéro 9 dans l’attaque du Paris Saint-Germain. Plusieurs noms ont été évoqués de Robert Lewandowski à Harry Kane, mais c’est finalement Gonçalo Ramos qui est arrivé en provenance de Benfica, dans le cadre d’une opération d’une valeur totale de 80M€.

N’importe quel club au monde rêverait de pouvoir aligner Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi dans la même attaque. Le PSG l’a fait, mais finalement ce trio manquait d’un véritable point de fixation avec un attaquant de pointe, ce qu’un grand nombre d’observateurs a fait remarquer.

Des débuts compliqués pour Gonçalo Ramos

Le problème a été réglé cet été, puisque Luis Campos a décidé de recruter Gonçalo Ramos, considéré comme l’une des grandes promesses du football portugais. Mais on ne peut pas dire que ce choix s’est relevé payant, puisque l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas marqué le moindre but avec le PSG, alors qu’il a disputé quatre des cinq derniers matchs en Ligue 1. A voir si la Ligue des Champions l’aidera à se débloquer, même si pour le moment c’est Randal Kolo Muani qui semble tenir la corde pour jouer contre le Borussia Dortmund.

« Quand Mbappé se retrouvera dans les zones de finition après avoir fait la différence, Gonçalo sera toujours disponible pour Mbappé »