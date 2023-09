Messi, Neymar, Mbappé… Il a tout tenté au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quasiment trois mois après l’annonce de son licenciement du PSG, Christophe Galtier est enfin sorti du silence, de confiant notamment sur la saison qu’il a vécu avec le club de la capitale. Il justifie notamment la gestion de son trio de star : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Malgré des débuts prometteurs, Christophe Galtier n'aura pas tenu sur la distance. En effet, le technicien français ne sera resté qu'une seule saison sur le banc du PSG qui a décidé de se séparer de lui à l'issue du précédent exercice. Et quasiment trois mois après son départ, Christophe Galtier est enfin sorti du silence et en a notamment profité pour évoquer le cas de la gestion de son trio de stars composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Galtier sort du silence et évoque le cas de la MNM

« Quand tu deviens l’entraîneur du PSG et que tu as ces trois joueurs-là (Neymar, Mbappé, Messi, NDLR), tu n’as qu’une obsession, comment je fais pour les associer, pour les rendre performants, pour l’intérêt de l’équipe, du jeu. Le fait de marquer des buts et aussi donner du plaisir aux gens. Après, il faut trouver le juste équilibre. Et ça, ça a été une réflexion permanente tout au long de la saison », confie-t-il dans une interview accordée au Canal Football Club avant de tirer le bilan de sa saison au PSG.

«Je suis surtout fier d’une chose, c’est d’avoir participé à l’obtention de ce onzième titre historique»