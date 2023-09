Un clash est révélé, le PSG prend une décision

Alexis Brunet

Les relations sont parfois tendues au sein d'un club important comme le PSG. C'est notamment le cas entre Luis Campos et Antero Henrique. Les deux hommes ne s'aiment pas, et suite à leur cohabitation compliquée en 2022, il a été décidé que l'ancien directeur sportif parisien ne se mêlerait plus des affaires internes du club.

Après être passé par l'AS Monaco puis par le LOSC, Luis Campos occupe donc des fonctions depuis 2022 au sein d'un troisième club français, le PSG. Le Portugais est conseiller football du club de la capitale, il s'occupe donc du mercato.

Antero Henrique et Luis Campos ne s'apprécient guère

Depuis son arrivée en 2022 au PSG, Luis Campos a dû composer avec la présence d'Antero Henrique. Les deux hommes ne s'apprécient pas tellement, et leur cohabitation lors de l'été 2022 a été orageuse d'après L’Équipe . Le club de la capitale a donc décidé que l'ancien directeur sportif parisien ne se mêlerait plus des affaires internes du club dorénavant, car sa présence crée du désordre dans certains dossiers gérés par l’actuel conseiller football.

Coup de tonnerre au PSG avec Mbappé, la raison dévoilée ? https://t.co/ufeo6q3jZV pic.twitter.com/NYtAE0OTm3 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Antero Henrique est resté deux ans au PSG

Antero Henrique avait été nommé directeur sportif du PSG le 2 juin 2017. Il avait officiellement quitté ses fonctions le 14 juin 2019. Mais cet été il a par exemple aidé le club de la capitale pour les transferts de certains Parisiens vers Doha, puisqu'il est directeur sportif de la fédération de football du Qatar.