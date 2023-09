Le PSG galère, il veut en profiter

Hugo Chirossel

Après avoir concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier face à l’OGC Nice, le PSG s’apprête à retrouver la Ligue des champions mardi, lors de la réception du Borussia Dortmund. Les Parisiens sont encore en rodage pour le moment, avec l’arrivée de Luis Enrique et un effectif remanié, et Sebastian Kehl espère que son équipe pourra en profiter.

Pour démarrer son aventure européenne en Ligue des champions, le PSG sera opposé au Borussia Dortmund mardi soir au Parc des Princes. Si les hommes de Luis Enrique ont un peu de mal en ce début de saison, c’est également le cas pour le club allemand, qui a obtenu samedi face à Fribourg sa deuxième victoire en quatre matchs cette saison (2-4). Le PSG de son côté s’est incliné pour la première fois, lors de la réception de l’OGC Nice vendredi (2-3).

PSG : Luis Enrique fait son mea culpa https://t.co/cZe8AwkkqA pic.twitter.com/5lg9IVw92r — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

«Nous voulons ramener quelque chose»

Sebastian Kehl, directeur sportif du Borussia Dortmund, espère malgré tout que son équipe réussira à en profiter pour ramener un résultat positif du Parc des Princes. « Ils s'attendaient certainement à mieux lors des premiers matchs, ils ne sont pas non plus là où ils se voient en tant que cinquième. Mais la scène de la Ligue des champions, c'est autre chose, pour le club, pour les joueurs, pour la ville, pour les attentes. Cette année encore, ils se présentent pour remporter le titre. Ils sont constitués de la sorte et ont à nouveau investi 350 millions d'euros. Nous savons donc quelle tâche nous attend. Mais nous nous déplaçons avec une large poitrine et nous voulons ramener quelque chose », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Ruhr Nachrichten .

«Tout est donc possible»