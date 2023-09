Mercato : Luis Enrique se prononce déjà sur son avenir au PSG !

Alexis Brunet

Tout ne marche pas parfaitement pour le PSG en Ligue 1 en ce début de saison. Les hommes de Luis Enrique ont concédé leur première défaite de la saison ce vendredi face à l'OGC Nice. Les parisiens ne sont que cinquièmes et le coach espagnol signe le plus mauvais départ pour un entraîneur du PSG, depuis l'arrivée du Qatar. L'ancien tacticien barcelonais ne semble pourtant pas s'inquiéter pour son avenir.

Après cinq journées de Ligue 1, le PSG n'est pas encore leader. Les partenaires de Marquinhos sont seulement cinquièmes du championnat, avec deux victoires, deux nuls, et une défaite. Des résultats qui ne sont pas spectaculaires, et Luis Enrique ne fait donc pas encore une très bonne impression, et le temps joue contre lui.

Le PSG retrouve déjà la Ligue des Champions

S'il n'est pas au top en championnat, le PSG aura l'occasion de prouver son niveau à toute l'Europe. Le club de la capitale retrouve en effet la Ligue des Champions ce mardi, avec la réception au Parc des Princes du Borussia Dortmund. Les Parisiens font partie du groupe de la mort, avec donc les Allemands, mais aussi l'AC Milan, et Newcastle.

Luis Enrique ne s'inquiète pas pour son poste