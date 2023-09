Un autre transfert se prépare au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a eu du pain sur la planche cet été, que ce soit au rayon des arrivées comme des départs. Ces derniers jours, Marco Verratti et Julian Draxler ont rejoint le Qatar, le marché des transferts étant toujours ouvert dans le championnat local. Le Paris Saint-Germain se dirigerait petit à petit vers le départ d’Hugo Ekitike en janvier. Explications.

La révolution et la fin du bling-bling ainsi que des paillettes ont sonné au PSG. Nasser Al-Khelaïfi l’avait prédit il y a un peu plus d’un an au Parisien , le club de la capitale allait prendre un gros tournant au niveau de son projet sportif. Ce virage s’est concrétisé à l’intersaison avec un dégraissage conséquent et les départs de Neymar, Lionel Messi ou plus récemment Marco Verratti.

Alerte générale à West Ham pour Ekitike ?

A l’instar de Verratti parti à Al-Arabi, Julian Draxler est sur le point de rejoindre l’élite du football au Qatar, lui qui est tout proche d’Al-Ahli SC. Et maintenant ? Le mercato continue au PSG… en préparation de la fenêtre hivernale des transferts. Selon Football Insider , West Ham se serait mis en mode alerte rouge après avoir appris la disponibilité d’Hugo Ekitike pour le mercato hivernal.

Le PSG et Ekitike d’accord pour arrêter ?