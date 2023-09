Transferts : Nouvelle annonce sur un raté du PSG ?

Thomas Bourseau

Marcus Thuram aurait pu évoluer aux côtés de Lucas Hernandez, d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé en choisissant le PSG à la dernière intersaison comme Randal Kolo Muani en fin de mercato. Cependant, le choix du natif de Parme s’est porté sur l’Inter pour qui l’international français n’aurait pas simplement recalé le PSG.

Il a été l’un des gros dossiers du début du mercato estival. Alors qu’il disposait du statut d’agent libre après son départ du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram avait l’embarras du choix. D’autant plus que le PSG lui aurait déroulé le tapis rouge afin de l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé. La bonne affaire Thuram a finalement fait un heureux… en Italie !

En plus du PSG, Thuram a dit non au Milan AC et à la Juventus

Le 1er juillet 2023, Marcus Thuram devenait officiellement un joueur de l’Inter en signant un contrat qui le lie au club nerazzurro jusqu’en juin 2028. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG ne serait pas l’unique club européen à s’être pris un stop dans la course à la signature de Thuram. L’attaquant français de 26 ans aurait également repoussé les avances du Milan AC et de la Juventus afin de porter les couleurs de l’Inter.

