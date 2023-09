Grand regret du mercato, le PSG connaît la raison

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a été très agité, mais Luis Campos aurait aimé faire plus. C’est notamment le cas en attaque, puisque le club parisien aurait aimé recruter un autre international français en plus d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani. Il s’agit de Marcus Thuram, libre à la fin de la saison dernière, qui a finalement décidé de rejoindre l’Inter.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a pu tout changer en attaque, avec Kylian Mbappé qui est finalement resté. Ainsi, on a vu plusieurs renforts débarquer et surtout deux joueurs majeurs de l’équipe de France de Didier Deschamps, avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Après le PSG, Galtier a pris une grande décision https://t.co/HWI7WLZUa8 pic.twitter.com/Vdcw73CbgR — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Thuram chaud pour rejoindre le PSG, mais...

Plusieurs médias dont Le Parisien ont toutefois expliqué ces dernières semaines que Luis Campos aurait un gros regret concernant ce mercato et il se nomme Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, le Français semblait séduit par le projet parisien, mais Relevo a récemment annoncé que l’arrivée de Luis Enrique au PSG aurait tout fait capoter.

Dzeko a tout débloqué pour l’Inter