Annoncé au PSG, un joueur de l’équipe de France répond cash

Arrivé au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach en fin de saison dernière, Marcus Thuram a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Mais l'attaquant de l'équipe de France a finalement opté pour une signature à l'Inter Milan, et il dit tout sur ce choix de carrière.

Du haut de ses 26 ans, Marcus Thuram est en train de prendre un tournant décisif pour la suite de sa carrière. Confortablement installé dans la rotation des attaquants en équipe de France, l'ancien Guingampais avait l'embarras du choix durant le mercato estival, lui qui était libre de tout contrat. Le PSG aurait longtemps tenté de le convaincre, mais Thuram a finalement opté pour un transfert à l'Inter Milan où il était assuré d'avoir une place de titulaire.

« Je devais déjà venir ici il y a deux ans »

Interrogé par DAZN, Thuram a justifié son choix porté vers le club nerazzurro plutôt que le PSG : « Je devais déjà venir ici il y a deux ans et c'est resté dans ma tête. J'ai travaillé pour retrouver ma forme, j'ai réalisé que l'Inter ne m'avait pas quitté et j'avais toujours très envie de venir ici. Cela me paraissait évident », lâche l'international français.

Il cartonne déjà à l'Inter

Un choix de carrière qui semble d'ailleurs être le bon, puisque Marcus Thuram comptabilise déjà 2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs de Serie A avec l'Inter, dont un petit bijoux inscrit samedi dans le derby face au Milan AC. Le PSG peut s'en mordre les doigts...