Zidane l’annonce, cette star est «prête» pour le Real Madrid

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a pris tout le monde de court cet été. Et notamment le PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait déclaré sa flamme à Jude Bellingham pour Sky Sports en décembre dernier. Mais le milieu de terrain anglais de 20 ans a privilégié la Casa Blanca. Zinedine Zidane a validé le transfert.

Jude Bellingham a réalisé son rêve d’enfance en signant en faveur du Real Madrid à l’intersaison. Bien que le PSG et d’autres clubs européens lorgnaient l’international anglais qui a fêté son 20ème anniversaire en juin dernier, Bellingham n’avait d’yeux que pour le Real Madrid.

«C’est un joueur qui est prêt pour jouer à Madrid»

Ex-entraîneur du Real Madrid et idole de Jude Bellingham, Zinedine Zidane est bluffé par les débuts du milieu de terrain à la Casa Blanca où il a déjà inscrit cinq buts. Pour Téléfoot , la légende française et du club merengue a tenu le discours suivant. « C’est un joueur important, c’est un joueur d’avenir, c’est un joueur qui est prêt pour jouer à Madrid ».

Le Real Madrid annonce une grande nouvelle pour cette star https://t.co/2XXhHK0hOM pic.twitter.com/d1WePyLZpQ — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«J’espère qu’il va faire une belle carrière»