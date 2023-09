Le PSG «hypocrite» sur le mercato, il balance

Thomas Bourseau

Le PSG a pris la décision de se séparer d’une icône du projet QSI cet été. Arrivé un an après le moment où le Paris Saint-Germain sous pavillon qatari, Marco Verratti a été poussé vers la sortie cet été en raison d’un changement de direction concernant le projet sportif. Pour Bixente Lizarazu, le PSG a été hypocrite avec Le Petit Hibou.

Entre Marco Verratti et le Paris Saint-Germain, c’est officiellement terminé. En effet, alors que le milieu de terrain référence de la dernière décennie du PSG n’entrait plus dans les plans de la section sportive du club, Verratti a été poussé vers la sortie alors qu’il avait prolongé son contrat en faveur du PSG en décembre dernier jusqu’en juin 2026.

Le PSG célèbre Marco Verratti au Parc des princes

Après des rumeurs de départ en prêt à Manchester United, au Bayern Munich ou encore au FC Barcelone, Marco Verratti a été annoncé en Arabie saoudite comme Neymar. Mais c’est au Qatar que Verratti va performer à présent. Un accord a été trouvé entre le PSG et Al-Arabi pour un transfert à 45M€, déjà officialisé. Verratti a fait ses adieux au Parc des princes vendredi soir.

«Ils ont tout fait pour s'en débarrasser cet été»