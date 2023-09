Verratti : Une surprenante offre d'un ancien du PSG ?

Axel Cornic

Après onze années passées au club, Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain et à l’occasion du dernier match de Ligue 1, il a eu droit à une cérémonie d’adieu. Une cérémonie au cours de laquelle il a notamment reçu un message vidéo de son ancien coéquipier Thiago Motta, qui a fait une sortie remarquée en conférence de presse.

L’axe formé par Thiago Motta et Marco Verratti c’est un peu la naissance du projet QSI, avec le vétéran qui avait pris sous son aile son compatriote jusqu’à sa retraite en 2018. Depuis cet été il n’y en a plus aucune trace, puisque Verratti a quitté à son tour le PSG.

Le PSG a lâché Neymar et Messi, le boss exulte https://t.co/1N7Uzvnl2B pic.twitter.com/G3fw4gTiEs — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

« On se parle beaucoup moins maintenant, mais nous entretenons une relation fantastique depuis le premier jour »

Lors de la conférence de presse précédant le match face au Hellas Verona, le désormais ancien milieu du PSG s’est invité dans les questions posées à Thiago Motta. « On se parle beaucoup moins maintenant, mais nous entretenons une relation fantastique depuis le premier jour » a expliqué le coach de Bologna.

« Peut-être qu'il aurait pu nous rejoindre à Bologne ! ».