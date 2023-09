Transferts : Il se fait engueuler à cause de ce deal avec le RC Lens

Thibault Morlain

Stijn Spierings ne sera donc au final parti que quelques semaines de Toulouse. Ayant quitté le TFC au terme de son contrat afin de s’engager avec le RC Lens, le Néerlandais n’a pas réussi à trouver sa place dans l’équipe de Franck Haise. Malheureux chez les Sang et Or, le milieu de terrain vient d’être prêté à Toulouse où il a déjà retrouvé le sourire. Les deux clubs ont réussi à se mettre d’accord et Damien Comolli a d’ailleurs une anecdote sur les coulisses de cette opération Spierings.

En recrutant libre Stjin Spierings, le RC Lens s’offrait l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Mais voilà que le mariage ne s’est pas bien passé entre le Néerlandais et le dernier deuxième de Ligue 1. Après seulement quelques semaines à Lens et face au malaise ambiant autour de Spierings, une solution a été trouvée pour redonner le sourire au joueur de Franck Haise. C’est ainsi que le joueur de 27 ans a fait son grand retour au TFC. Alors que les clubs de Ligue 1 ont la possibilité de recruter un joker, à condition qu’il soit libre ou vienne de France, c’est ce qui est arrivée pour Stijn Spierings.

« Je me suis fait engueuler »

Le TFC retrouve donc Stjin Spierings, ce qui a d’ailleurs valu quelques remontrances en privé à Damien Comolli. Rapporté par lesviolets.com , le président de Toulouse a révélé une amusante anecdote : « L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que j'étais avec ma fille en voiture tout à l'heure et elle m'a dit : "tu m'avais promis qu'après le 2 septembre, tu serais disponible au téléphone. Pourquoi tu fais des transferts après le 2 septembre ?". Je me suis fait engueuler, donc je lui ai promis qu'on ne ferait plus de transfert jusqu'au 1er janvier 2024. Je vais raconter l'anecdote à Stijn ».

« C'est une surprise »