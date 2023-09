Transfert imminent avec le RC Lens, il est aux anges

Thibault Morlain

Si cela n’est pas encore officiel, Stjin Spierings a atterri à Toulouse dans l’optique de s’engager avec le TFC, club qu’il avait pourtant quitté il y a quelques mois pour rejoindre le RC Lens. Mais voilà que le Néerlandais est donc déjà de retour sur les bords de la Garonne. Pour le plus grand bonheur de l’entraîneur de Toulouse, Carlos Martinez Novell.

Ce mercredi soir, Stjin Spierings a été accueilli comme une véritable rock star à l’aéroport de Toulouse par les supporters du TFC. Alors que le Néerlandais s’est engagé avec le RC Lens cet été suite à la fin de son contrat à Toulouse, cela ne s’est pas bien passé pour lui en ce début de saison. Un calvaire qui va donc prendre fin puisque Spierings va retrouver le TFC où il va s’engager sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Il quitte le RC Lens, son nouveau club l'accueil en héros https://t.co/7HJmQIBJ2a pic.twitter.com/SnybD7Bx69 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« Nous sommes très heureux de son retour »

Stijn Spierings revient donc à Toulouse et Carlos Martinez Novell ne boude pas son plaisir. En conférence de presse, l’entraîneur du TFC a confié à propos du Néerlandais : « Certains joueurs sont faits pour jouer dans certains clubs. On a vu son bonheur quand il est revenu. Il se sent à la maison ici et nous sommes très heureux de son retour ».

« Ça a été difficile »