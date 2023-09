ASSE : Il déballe tout après son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, l’ASSE a perdu plusieurs éléments de taille sur le mercato. Outre le cas de Niels Nkounkou, le club du Forez s’est également séparé de Saïdou Sow. Pur produit du centre de formation stéphanois, le jeune défenseur Guinéen s’est livré sur son départ vers Strasbourg, mais a aussi évoqué son premier but au niveau international.

Âgé de 21 ans, Saïdou Sow voit sa carrière prendre un nouveau tournant. Après 57 matchs disputés sous les couleurs de l’ASSE, le défenseur central guinéen s’est engagé avec le RC Strasbourg pour un montant de 3M€. Dans un long entretien accordé aux Dernières Nouvelles d’Alsace , Saïdou Sow a expliqué les raisons de son départ de Saint-Etienne.

L'ASSE boucle deux transferts de dernière minute, il dit tout https://t.co/TfSfWAiTug pic.twitter.com/7wMwKL1vwS — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« Mon départ de Saint-Etienne ? J’avais besoin de passer un cap »

« Mon départ de Saint-Etienne ? J’avais besoin de passer un cap » , affirme franchement Saïdou Sow dans des propos relayés par Poteaux Carrés . « J’ai passé plusieurs années chez les Verts, c’est un club incroyable avec une belle histoire mais je sentais que j’avais besoin de changer d’air pour franchir un palier. L’an dernier, on était dans une routine un peu compliquée. J’avais besoin d’autre chose. Ici, j’arrive dans un environnement différent, dans un club qui s’investit, avec un gros projet. Tu ne peux qu’être épanoui ici. Il y a une dynamique de travail qui s’est mise en place dès que je suis arrivé et franchement ça me motive encore plus » .

« Marquer en club c’est beau, mais pour ton pays, c’est encore différent »