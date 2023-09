Mercato : L'ASSE boucle deux départs de dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ASSE poursuit son dégraissage avec son centre de formation. En effet, deux jeunes stéphanois auraient quitter le Forez ces dernières heures. Beni Seda Mfukumoko devrait tenter une nouvelle aventure du côté du Luxembourg tandis que Romain Lunetta a décidé quant à lui de tout plaquer.

Cet été, l'AS Saint-Etienne a réussi à renflouer ses caisses en se vendant plusieurs joueurs à l'image de Niels Nkounkou, Saïdou Sow ou encore Madhi Camara, sans compter les départs libres de Jean-Philippe Krasso, Yvan Neyou et Lenny Pintor. Et désormais, les Verts semblent être sur le point de se séparer de deux jeunes joueurs.

C’est confirmé, l’ASSE a raté un transfert de dernière minute https://t.co/NSYvqkHX61 pic.twitter.com/jCr8yJmIuN — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Beni Seda Mfukumoko rejoint le Luxembourg

En effet, selon les informations de Peuple-Vert , Beni Seda Mfukumoko, de la génération 2004, va quitter l'ASSE alors qu'il lui restait une année de contrat stagiaire. Ce polyvalent joueur offensif devrait tenter un nouveau défi du côté du Luxembourg. Après Pierre Mbemba, c'est le deuxième joueur né en 2004 à quitter le centre de formation de l'ASSE.

Romain Lunetta arrête le foot de haut niveau