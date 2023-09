PSG : Il fixe une deadline à Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours dans le collimateur du Real Madrid. En effet, le club merengue serait déterminé à boucler le transfert libre et gratuit du numéro 7 parisien dans un an. Et si Kylian Mbappé n'est pas recruté à l'été 2024, le Real Madrid tirera un trait sur lui.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction - et ce, par le biais d'une lettre - qu'il refusait d'activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Le Real Madrid mise tout sur Mbappé à l'été 2024

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait à tout prix boucler son transfert lors de l'été 2024. Alors que le capitaine de l'équipe de France sera en fin de contrat le 30 juin, la Maison-Blanche compterait en profiter pour finaliser un deal à 0€. Toutefois, en cas de nouvel échec avec Kylian Mbappé dans un an, le Real Madrid tournera la page.

Le Real laisse une dernière chance à Mbappé