PSG : Transfert à 90M€, les coulisses dévoilées

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a bataillé jusque dans les dernières heures du mercato estival pour boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani. Recruté pour un montant de 90M€ bonus compris, l'attaquant de 24 ans devrait permettre au club parisien de renforcer son attaque de par son profil très polyvalent. Mais dans cette opération, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi aura été déterminant.

Le PSG y aura cru jusqu'au bout. Au terme d'une dernière journée du mercato estival interminable, le club de la capitale aura réussi son pari de convaincre l'Eintracht Francfort de lâcher Randal Kolo Muani peu de temps avant la fermeture du marché des transferts en France. Montant final de cette opération : 75M€ d'indemnité + 15M€ de bonus.

Nasser Al-Khelaïfi déterminant pour Randal Kolo Muani

Ainsi, le PSG a assurément frappé un grand coup sur le mercato estival. Randal Kolo Muani semblait être une priorité pour la formation de Luis Enrique, et l'entraîneur espagnol peut remercier l'apport du président parisien Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. Comme le rapporte le Parisien , le président du PSG a été sur tous les fronts cet été et cela a également été le cas lors de l'opération Kolo Muani. Selon les informations du quotidien, Nasser Al-Khelaïfi a passé l'appel final pour cette transaction depuis un restaurant chic du VIIIème arrondissement de Paris, installé dans une salle bien à l'abri des regards.

Le PSG a finalisé l'arrivée de Kolo Muani juste à temps