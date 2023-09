Transferts : Neymar bientôt éclipsé par une autre star ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar a filé en Arabie saoudite durant le mercato estival, s’engageant en faveur de la formation d’Al-Hilal. Après Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, le pays du golfe Persique a donc frappé encore plus fort avec l’international brésilien âgé de 31 ans, mais ce gros coup pourrait déjà être éclipsé par la nouvelle folie préparée par les Saoudiens.

Si Cristiano Ronaldo a rejoint l’Arabie saoudite du haut de ses 37 ans après une carrière colossale en Europe, Neymar n’a pas attendu d’approcher de la retraite pour quitter le Vieux continent. N’entrant pas dans les plans du PSG, l’international brésilien de 31 ans s’est engagé durant l’été en faveur d’Al-Hilal. Une opération avoisinant 90M€, tandis que le principal intéressé devrait toucher entre 300 et 400M€ sur deux ans d’après Foot Mercato . Joueur le plus cher de l’histoire avec son arrivée au PSG (222M€), Neymar est également devenu le plus gros transfert de l’Arabie saoudite. Deux records qui pourraient voler en éclats dès l’été prochain.

Une offre record de 233M€ dans les tuyaux

Car après Neymar, l’Arabie saoudite a tenté un autre gros coup avec Mohamed Salah, retenu par Liverpool malgré les offensives XXL du nouvel acteur fort du mercato. Selon The Daily Mail , le pays du Golfe était prêt à dégainer une ultime offre de 200M£, soit 233M€ pour l’international égyptien. Ce qui aurait alors fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire.

Salah et Neymar coéquipiers ?

Malgré son échec, l’Arabie saoudite n’a pas dit son dernier mot et prévoit de revenir à la charge l’été prochain. Des émoluments colossaux attendent également Mohamed Salah, avec un salaire annuel net d’impôts avoisinant 115M€ sur trois saisons. Al-Ahli et Al-Hilal, qui, comme Al-UIttihad, appartiennent au Fonds d’investissement public saoudien, sont en concurrence pour la star de Liverpool, qui pourraient ainsi voler la vedette à Neymar dans son propre club.