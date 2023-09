« Neymar du rugby » et « Mbappé du rugby », le PSG au cœur du XV de France

Axel Cornic

Les comparaisons ne manquent pas avant la Coupe du monde de rugby, qui ouvrira ses portes ce vendredi avec le choc entre le XV de France et les All Blacks. Les stars des Bleus sont en effet souvent confrontées à leurs homologues du football et c’est notamment le cas pour Antoine Dupont et Matthieu Jalibert.

Un grand rendez-vous attend le XV de France ce vendredi, avec le premier match de la Coupe du monde 2023. L'adversaire ne sera pas n’importe qui, puisque les triples Champions néo-zélandais vont se présenter au Stade de France avec leur traditionnel Haka. En face, deux hommes piloteront l’attaque tricolore pour espérer gagner ce premier match de la phase de poules.

Coupe du monde de Rugby : Les matchs du premier tour qu'il ne faut pas rater https://t.co/bZr7pjAtxU pic.twitter.com/PMTLqKvuAp — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« C’est le Neymar du rugby, en quelque sorte »

Avec la blessure et le forfait de Romain Ntamack, c’est Matthieu Jalibert qui a été catapulté titulaire indiscutable au poste de numéro 10. Dans son entourage on décrit un joueur talentueux, qui n’a rien à envier à un certain Neymar, qui a récemment quitté le PSG pour tenter sa chance en Arabie Saoudite. « Il a changé ces dernières années, a pris une place de titulaire indiscutable à Bordeaux et a fait son trou en équipe de France » a confié au Parisien l’un de ses proches. « Après, il est très fort, très spectaculaire sur le terrain, mais aime bien provoquer. C’est le Neymar du rugby, en quelque sorte ».

« On me compare à Mbappé, je ne vais pas m’en plaindre »