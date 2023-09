XV de France : Dupont veut imiter Zidane, un avertissement tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le compte à rebours arrive à son terme. La Coupe du monde de rugby démarre en effet ce vendredi, avec le premier choc de la compétition opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont est logiquement attendu et rêve de décrocher le Graal à domicile, comme l’ont fait Zinedine Zidane et ses coéquipiers en 1998. Frédéric Michalak prévient néanmoins les Bleus et leurs supporters sur les attentes placées sur la star tricolore.

Le XV de France va-t-il imiter l’équipe dirigée par Aimé Jacquet en allant chercher la Coupe du monde le 28 octobre prochain au Stade de France ? La route s’annonce longue, avec un premier choc ce vendredi face aux All Blacks dès la phase de groupes pour ouvrir la compétition. Star des Bleus et élu meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont est forcément attendu au tournant, surtout en l’absence de Romain Ntamack, l’autre élément essentiel du XV de France forfait pour l’événement. Frédéric Michalak prévient néanmoins que tout ne pourra pas reposer sur les épaules du demi de mêlée.

XV de France : Dupont et les All Black, une grande histoire d’amour https://t.co/cc2q0Y9gGY pic.twitter.com/2mXL8x7mBN — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Zidane a fait une grande finale mais avant, ce sont d’autres joueurs qui ont porté l’équipe »

« Il ne va pas vivre l’évènement tout seul. Il sera avec les copains. Il faut le répéter, c’est un sport collectif , rappelle l’ancien international tricolore aux 77 sélections, interrogé par Le Parisien. Alors oui, l’attente est grande quand on est capitaine ou joueur mais aussi quand on est remplaçant. Car quand on entre en jeu, on doit faire gagner les copains. Maintenant le jeu est bien conduit, il est bien maîtrisé, les joueurs savent où ils vont, ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Et c’est important de savoir pourquoi on fait quelque chose. Après on réfléchit à comment. Ils ont tous cette pleine conscience de savoir pourquoi ils jouent ce type de jeu, pourquoi ils doivent faire tel ou tel lancement et pourquoi ils doivent le faire ensemble. L’exploit individuel viendra après le travail collectif. »

Frédéric Michalak se prête par ailleurs au jeu des comparaisons en dressant un parallèle entre Antoine Dupont et Zinedine Zidane : « Antoine ne traversera pas tout le terrain. Lors de la Coupe du monde de football 1998, Zidane a fait une grande finale mais avant, ce sont d’autres joueurs qui ont porté l’équipe. Il y a des changements, des blessures… C’est la vie d’un groupe.. C’est très bien de mettre l’accent sur ce joueur à ce poste qui est très exposé mais être sobre et bon pour les autres, c’est déjà une très grande qualité. »

