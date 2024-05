XV de France : Clash entre deux stars de Galthié, il s’explique

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show ce mercredi, Matthieu Jalibert est revenu sur la petite polémique autour de la rencontre entre l’UBB et le Stade Rochelais (34-14). L’ouvreur bordelais avait énormément fait parler de lui pour un geste de chambrage jugé déplacé à l’encontre de Grégory Alldritt, son adversaire ce jour-là mais surtout son capitaine avec le XV de France.

L’union du XV de France a été quelque peu égratignée récemment. Titulaire au poste de numéro 10 lors de la dernière Coupe du monde ainsi que du dernier Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a commis un crime de lèse-majesté avec son club de l’UBB. Face au Stade Rochelais il a en effet fait un geste que certain jugement déplacé à l’encontre de Grégory Alldritt, avec une petite tape derrière la tête.

« Je regrette un peu mon geste sur Greg, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui ne mérite pas qu'on lui fasse ça »

Dès la fin de la rencontre Jalibert s’était publiquement excusé et au micro de RMC Sport , il a une nouvelle fois avoué avoir commis une erreur. « C'est quelque chose à ne pas faire. Je regrette un peu mon geste sur Greg, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui ne mérite pas qu'on lui fasse ça. Mais parfois dans le sport, il y a un peu de tension, d'euphorie, et je me suis laissé emporter par mes émotions » a expliqué l’ouvreur de l’UBB.

« Moi je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n'en fait pas des caisses »