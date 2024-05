Rugby : Une star de Galthié les énerve tous !

Axel Cornic

Thomas Ramos a gravi les échelons à une vitesse folle au fil des dernières années, s’installant finalement comme l’un des cadres du XV de France de Fabien Galthié, mais surtout de son club le Stade Toulousain. Il n’est toutefois pas des plus aimés sur un terrain de rugby, comme l’a confié son récent adversaire André Esterhuizen, trois-quart centre des Harlequins.

Comme dans tous les sports, il faut souvent de la malice pour gagner. Et Thomas Ramos en à revendre, puisqu’on ne compte plus les fois où il titillé ses adversaires pour essayer de les faire sortir du match. Une tactique qui semble lui réussir, mais qui agace ses adversaires.

« Ramos est l'un des mecs les plus agaçants que j'ai pu croiser sur un terrain »

Dans un podcast de l’émission Ball Carrier , André Esterhuizen a en effet laissé entendre qu’il ne passera pas forcément ses vacances avec Thomas Ramos ! « Il est un des mecs les plus agaçants que j'ai pu croiser sur un terrain » a lâché le trois-quart centre sud-africain des Harlequins. « Lors du premier match (en phase de poules), il a pris le dessus sur Marcus Smith. Il lui a parlé pour le faire sortir de son match, il l'a attrapé et tenu. J'ai parlé avec Marcus de cela juste avant le match et je lui ai demandé s'il allait le permettre encore (rires) ! ».

« Marler ? Il restait trois minutes à jouer et je crois que c'était un moment crucial »