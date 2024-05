XV de France : Clash entre deux stars de Galthié

Axel Cornic

La rencontre de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais de ce samedi a été explosive dans tous les sens du terme (34-14). Damian Penaud et ses coéquipiers ont dynamité la défense rochelaise, mais c’est surtout un petit geste de Matthieu Jalibert sur Grégory Alldritt qui fait énormément parler.

Avant de partir pour la tournée estivale, Fabien Galthié doit sans aucun doute se passionner pour la course effrénée aux barrages de Top 14. Et il a sans aucun doute regardé l’énorme choc de ce samedi, entre l’UBB et le Stade Rochelais, deux équipes où l’on retrouve plusieurs stars de son XV de France.

Ça a chauffé entre Jalibert et Alldritt

C’est le cas de Matthieu Jalibert, qui enchante par son rugby... mais qui s’est retrouvé au cœur d’une petite polémique ! L’ouvreur de l’UBB s’est en effet rendu coupable d’un petit geste de chambrage sur Grégory Alldritt, qui n’a pas manqué de faire réagir. « Pour moi, c’est honteux de taper sur la tête du capitaine de l’équipe de France après une grossière erreur de sa part » a expliqué sur Canal + l’ancien international Richard Dourthe. « Assumé ou pas, ce geste n’a pas lieu d’être » a de son côté estimé Cédric Heymans, toujours sur la chaîne cryptée.

« Je suis allé m’excuser auprès de Greg après »