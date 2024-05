Rugby : Comme Dupont, Ntamack va snober le XV de France !

Arnaud De Kanel

Cet été, Antoine Dupont ne partira pas en tournée avec le XV de France en raison de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le demi de mêlée toulousain sera certainement imité par Romain Ntamack qui espère en être dispensé en raison de son parcours avec le Stade Toulousain, mais qui reconnait également que sa future paternité l'empêchera dans tous les cas d'être du voyage.

Comme durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fera l'impasse sur le XV de France lors de la tournée estivale pour la même raison que cet hiver, à savoir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais le capitaine des Bleus ne sera pas le seul grand absent de la liste de Fabien Galthié puisque Romain Ntamack a encore repoussé son retour en sélection. Après avoir manqué la dernière Coupe du monde et le dernier VI Nations, l'ouvreur toulousain sera également absent cet été.



«Je suis focus sur le club et j'espère bien disputer une nouvelle finale de Top 14»

« L'équipe de France me manque. Mais je suis concentré sur mes performances en club, mon jeu et mon ressenti après huit mois loin des terrains. Le quinze de France est dans un coin de ma tête, mais peut-être à plus long terme, même s'il me tarde d'y retourner. Ça passera par de très bonnes prestations avec Toulouse. Je suis focus sur le club et j'espère bien disputer une nouvelle finale de Top 14 », a avoué Romain Ntamack dans un entretien accordé à L'Equipe . Sa future paternité prévue courant juillet repoussera dans tous les cas son retour avec le XV de France, qu'importe l'issue du Top 14.

«On a le temps d'en discuter avec Fabien»