XV de France : La nouvelle star de Galthié arrive en Top 14 !

Axel Cornic

La France a peut-être l’un des plus gros viviers de talents du rugby international et Fabien Galthié n’a pas hésité à lancer des nouveaux joueurs avec le XV de France. Le prochain pourrait être Antoine Frisch, déjà proche d’un grand début lors du dernier Tournoi des 6 Nations et qui devrait revenir en Top 14, après un passage en Angleterre et plus récemment en Irlande.

Souvent, il y a des parcours surprenants qui interrogent et celui d’Antoine Frisch en est un. Né à Fontainebleau, passé par le PUC, Massy et le Stade Français, l’ouvreur de formation n’a jamais joué le moindre match de Top 14 et en 2021, il s’est expatrié en Angleterre, signant pour les Bristol Bears. Et ça lui a plutôt réussi, puisque cela lui a ouvert les portes du Munster et même de l’équipe d’Irlande A’, étant sélectionnable grâce aux origines de sa mère.

« Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi »

Mais c’est bien pour la France qu’il souhaite jouer, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe . « La possibilité de joueur pour l'Irlande m'a peut-être trotté dans la tête quand je suis arrivé au Munster » a confié Antoine Frisch, inconnu en son pays natal il y a encore quelques mois. « Mais je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n'a jamais été interrompu. Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le poster des Bleus que j'avais sur les murs de ma chambre d'enfant ».

Antoine Frisch à Toulon