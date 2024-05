XV de France : Le clan Galthié annonce son successeur en direct ?

Arnaud De Kanel

Les récentes déclarations de Ronan O'Gara concernant le XV de France ont suscité une vague de réactions ces derniers jours. Certains estiment en effet que les talents nationaux sont suffisamment nombreux pour ne pas avoir à recourir à un sélectionneur étranger. Pourtant, Vincent Moscato, proche de l'actuel sélectionneur, s'est montré favorable à une arrivée de O'Gara sur le banc des Bleus.

Le débat sur la possibilité d'avoir un entraîneur étranger à la tête du XV de France anime les discussions depuis plusieurs années. Ce sujet a été ravivé récemment par les déclarations de Ronan O'Gara, lors d'une interview diffusée sur RMC Sport . L'ancien joueur irlandais n'a pas hésité à exprimer son intérêt pour le poste de sélectionneur du XV de France, envisageant ainsi de succéder à Fabien Galthié en 2028. Vincent Moscato ne s'y oppose pas.



Top 14 : La nouvelle star de Bernard Laporte dérape totalement ! https://t.co/a1FcZPsWK7 pic.twitter.com/XDJ9lRfgOD — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

O'Gara candidate

Et si Ronan O'Gara prenait les commandes du XV de France ? L'entraineur du Stade Rochelais a reconnu être intéressé par le poste la semaine passée dans le Super Moscato Show . « En ce moment, j’aimerais avoir la capacité de gagner la Coupe du monde, Je rêve de gagner des choses, que ce soit avec l’Irlande ou la France, ça me plait. Je ne suis pas Français. J’essaie de faire mes preuves et de mettre mon nom dans ce débat. C’est possible que pour l’Irlande, le prochain sélectionneur soit un Néo-Zélandais, un Sud-Africain ou un Australien, c’est comme ça », a-t-il déclaré. Membre de l'entourage de Fabien Galthié, Vincent Moscato est séduit par cette idée.

«Ça ne me gênerait plus»