XV de France : Un proche de Galthié désigne le prochain sélectionneur

Axel Cornic

La sortie de Ronan O’Gara sur le XV de France a énormément fait réagir ces derniers jours, avec certains qui pensent que le rugby tricolore a assez de talents pour ne pas miser sur un sélectionneur étranger. Pourtant, Vincent Moscato ne se mble pas être contre ce choix, ave le manager du Stade Rochelais qui a prouvé être un entraineur de très haut niveau.

Un étranger à la tête du XV de France, c’est un débat qui dure depuis des années déjà. Il a été relancé tout récemment pas Ronan O’Gara, qui dans un entretien diffusé sur RMC Sport n’a pas hésité à poser sa candidature pour succéder à Fabien Galthié en 2028.

La sortie remarquée de O’Gara

« En ce moment, j’aimerais avoir la capacité de gagner la Coupe du monde, Je rêve de gagner des choses, que ce soit avec l’Irlande ou la France, ça me plait » a déclaré le manager irlandais du Stade Rochelais, invité du Super Moscato Show . « Je ne suis pas Français. J’essaie de faire mes preuves et de mettre mon nom dans ce débat. C’est possible que pour l’Irlande, le prochain sélectionneur soit un Néo-Zélandais, un Sud-Africain ou un Australien, c’est comme ça ».

« Il est bercé au rugby européen, il a 125 sélections, il a les compétences »