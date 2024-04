Une nouvelle star du XV de France en Top 14, Galthié vend la mèche

Axel Cornic

Les portes du XV de France devraient s’ouvrir pour des nouveaux joueurs et cela a d’ailleurs déjà commencé lors du Tournoi des 6 Nations, avec notamment Nicolas Depoortère ou encore Posolo Tuilagi et Emmanuel Meafou. Cela va continuer cet été et un nom revient régulièrement pour rejoindre la sélection tricolore, avec Antoine Frisch.

Méconnu du grand public, il commence à se faire un nom en France... alors qu’il n’a jamais joué la moindre minute en Top 14 ! Passé par Massy, le PUC et le Stade Français, l’ouvreur ou trois-quart entre a été obligé de s’exiler pour exister et après un passage en Angleterre à Bristol, il a explosé au Munster, qu’il a rejoint en 2022.

La trajectoire surprenante d’Antoine Frisch

Ses prestations avec la province du sud de l’Irlande lui ont permis de disputer quelques matchs avec l’équipe la sélection B, grâce aux origines de sa mère. Mais c’est bien pour la France qu’il souhaite jouer à l’avenir ! « La possibilité de joueur pour l'Irlande m'a peut-être trotté dans la tête quand je suis arrivé au Munster. Mais je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n'a jamais été interrompu » avait expliqué le trois-quart centre de 27 ans, dans un entretien accordé à L’Equipe . « Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le poster des Bleus que j'avais sur les murs de ma chambre d'enfant ».

« C’est un joueur qui veut absolument revenir en France »