XV de France : Une star du Top 14 peut remplacer Galthié !

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show ce mardi, Ronan O’Gara a évoqué l’actualité de son équipe du Stade Rochelais, qu’il entraine depuis 2019. Mais la légende irlandaise a également évoqué un possible avenir à la tête du XV de France, avec le contrat de Fabien Galthié qui se termine en 2028.

Il était censé être celui capable d’amener à la France son premier titre de Championne du monde. Mais si son premier quadriennat a été plutôt très bon, Fabien Galthié a échoué sur la fin avec une élimination en quart de finale du dernier Mondial. Mais sa mission n’est pas finie, puisqu’un nouveau cycle s’ouvre...





On parle déjà de la succession de Galthié

Car bien avant la Coupe du monde, il a été décidé de prolonger le contrat de Galthié jusqu’en 2028, soit un an après la prochaine compétition mondiale. On voit mal la FFR se séparer de lui avant cette date, à moins d’une grosse catastrophe, mais plusieurs pistes se dégagent déjà pour reprendre les rênes du XV de France. On trouve en effet plusieurs manager de très haut niveau en Top 14 comme Ugo Mola au Stade Toulousain ou encore Christophe Urios, déjà proche des Bleus par le passé.

« Le XV de France ? Il n’y a jamais de malchance dans le sport, tu obtiens ce que tu mérites »