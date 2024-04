XV de France : Surprise, il pose sa candidature pour remplacer Galthié

Arnaud De Kanel

Depuis son arrivée en 2019, Fabien Galthié s'est solidement installé aux commandes du XV de France. Son engagement envers la Fédération française de rugby s'étend jusqu'en 2028, ce qui le place au-delà de la prochaine Coupe du monde. Avec un tel horizon temporel, la question de sa succession semble encore lointaine. Pourtant, certains observateurs commencent déjà à spéculer sur l'après-Galthié. De son côté, Franck Azéma ne cache pas son envie de diriger le XV de France.

Fabien Galthié semble solidement établi en tant que figure dominante du rugby français. Avec un contrat le liant à l'équipe nationale jusqu'en 2028, le sélectionneur dispose d'une position enviable, difficile à remettre en question pour la Fédération Française de Rugby, à moins d'un cataclysme d'envergure. Malgré l'échec lors de la dernière Coupe du monde, il a d'ailleurs été maintenu à la tête du XV de France. Mais si la place se libère, Franck Azéma se tient prêt.

«Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai»

La France ne manque pas de manager talentueux. Actuellement en poste à l'USAP, Franck Azéma en fait partie et il se verrait bien prendre les rênes du XV de France si l'occasion s'offre à lui. « C’est dur d’y répondre comme ça, les résultats que l’on obtient y jouent forcément. Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai, c’est certain, selon le contexte », a avoué Franck Azéma dans un entretien accordé au Midi Olympique . Pour autant, il reste concentré sur sa mission actuelle et ne fait pas du XV de France une obsession.

«Je me concentre sur comment faire gagner l’USAP»