XV de France : Un nouveau joueur pour Galthié ?

La rédaction

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, avait appelé Antoine Frisch en mars dernier, mais malgré cette convocation, le joueur n'a pas encore eu l'occasion de revêtir le maillot bleu. Originaire de Fontainebleau, ce talentueux trois-quarts centre évoluant au Munster présente également l'avantage d'être éligible pour représenter l'équipe nationale irlandaise, qui montre un vif intérêt pour ses compétences. Cependant, tout porte désormais à croire que Frisch jouera pour le XV de France.

Ces dernières semaines, Fabien Galthié se retrouve inondé de candidatures pour intégrer son équipe. Le sélectionneur français a déjà réservé quelques surprises lors du récent Tournoi des 6 Nations en convoquant notamment Antoine Frisch. Cependant, malgré sa présence dans le groupe, le joueur n'a pas eu l'occasion de fouler le terrain lors du match contre l'Angleterre, restant ainsi sur le banc sans revêtir le maillot bleu. Alors que l'Irlande s'efforce de le séduire pour le convaincre de rejoindre les rangs du XV du Trèfle, le joueur né à Fontainebleau a déjà pris sa décision comme il l'a indiqué à L'Equipe la semaine passée.

Coupe du monde de rugby : Les secrets de l'échec du XV de France https://t.co/4p1b6AMN1G pic.twitter.com/O9PP5H3Aww — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

«Je veux jouer pour la France»

« La possibilité de joueur pour l'Irlande m'a peut-être trotté dans la tête quand je suis arrivé au Munster (à l'été 2022). Mais je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n'a jamais été interrompu. Et à partir du moment où j'ai été appelé dans le groupe, c'est devenu très clair pour moi. Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le poster des Bleus que j'avais sur les murs de ma chambre d'enfant », a déclaré Antoine Frisch. Et les récentes rumeurs concernant son avenir en club laissent présager une sélection prochaine.

Frisch bientôt en Top 14 ?