C'est confirmé, il va bientôt rejoindre le XV de France !

Arnaud De Kanel

Convoqué en mars dernier par Fabien Galthié, Antoine Frisch ne compte aucune sélection avec le XV de France. Né à Fontainebleau, le trois-quarts centre du Munster est également éligible à la sélection irlandaise qui est très intéressée par son profil. Mais Frisch a pris sa décision : il ne veut que le XV de France.

Fabien Galthié reçoit de nombreuses candidatures ces dernières semaines. Le sélectionneur du XV de France a réservé quelques surprises lors du dernier Tournoi des 6 Nations, convoquant notamment Antoine Frisch. Néanmoins, il n'avait pas été retenu pour disputer le match face à l'Angleterre et il n'a donc jamais porté le maillot bleu. L'Irlande tente de le convaincre de défendre les couleurs du XV du Trèfle mais le Bellifontain a fait son choix.

«Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi»

Pour L'Equipe , Antoine Frisch a assuré qu'il souhaitait jouer pour le XV de France. « La possibilité de joueur pour l'Irlande m'a peut-être trotté dans la tête quand je suis arrivé au Munster (à l'été 2022). Mais je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n'a jamais été interrompu. Et à partir du moment où j'ai été appelé dans le groupe, c'est devenu très clair pour moi. Je veux jouer pour la France, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le poster des Bleus que j'avais sur les murs de ma chambre d'enfant », a déclaré le trois-quarts centre du Munster. Ainsi, on pourrait donc le voir lors de la tournée en Argentine.

Frisch appelé cet été ?

Le XV de France se déplacera en Amérique du Sud en juillet mais Fabien Galthié ne pourra pas compter sur les demis et finalistes du Top 14. Évoluant au Munster, Antoine Frisch sera donc disponible et il pourrait revêtir pour la première fois le maillot bleu. A noter qu'une éventuelle sélection pourrait avoir des conséquences pour son avenir en club puisque le règlement de la Fédération irlandaise autorise à ses clubs qu'un seul joueur d'une nationalité autre qu'irlandaise par poste. Or, au Munster, la place est déjà prise par le Néo-Zélandais Alex Nankivell. C'est donc un facteur très important qu'il faudra prendre en compte.