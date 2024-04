Après Dupont, Alldritt prêt à lâcher le XV de France ?

Arnaud De Kanel

Pour se préparer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a été contraint de mettre le XV de France de côté cet hiver. Une absence qui s'est ressentie dans l'équipe dirigée par Fabien Galthié, qui avait alors confié le capitanat à Grégory Alldritt. Mais comme Dupont, le Rochelais pourrait s'absenter lors de la prochaine tournée prévue cet été. Tout dépendra du parcours de son club.

Épuisé physiquement et psychologiquement, Grégory Alldritt avait fait une pause de deux mois et demi avec le rugby suite à l'élimination du XV de France en Coupe du monde. Mais à la différence d'Antoine Dupont, le troisième ligne était bien présent lors du Tournoi des 6 Nations. Pour autant, il espère ne pas être du voyage avec ses partenaires de sélection lors de la tournée estivale car cela voudrait dire que le Stade Rochelais disputera la finale du Top 14.



Rugby : Une absence improbable est annoncée pour Antoine Dupont ! https://t.co/YhCEQyNXZ8 pic.twitter.com/JKvaf2PguS — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

«J’espère que je ne pourrai pas prendre l’avion pour l’Argentine, ce serait une bonne nouvelle en un sens»

« La tournée estivale ? Ça dépendra surtout des performances du club. J’espère que je ne pourrai pas prendre l’avion pour l’Argentine, ce serait une bonne nouvelle en un sens (sourire) », a confié Grégory Alldritt dans un entretien accordé au Midi Olympique . Le troisième ligne est pleinement investi avec le Stade Rochelais pour tenter de réaliser le doublé Top 14-Champions Cup.

«On veut tout jouer à fond»