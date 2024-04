XV de France : Ntamack annonce son retour

Axel Cornic

Gravement blessé au genou juste avant la Coupe du monde, Romain Ntamack a fait son grand retour lors de la dernière journée du Top 14, pour la victoire du Stade Toulousain sur la Section Paloise (31-29). De bon augure pour son club, mais également pour le XV de France de Fabien Galthié !

Il était le grand absent du dernier Mondial. Maitre à jouer du XV de France avec Antoine Dupont, Romain Ntamack a manqué au moment le plus important, même si Matthieu Jalibert a réalisé de belles choses. Sa convalescence est toutefois terminée, puisqu’il a enfin repris avec son club.

Ntamack est enfin de retour

Et évidemment, l’ouvreur français était extrêmement heureux pour son retour avec le Stade Toulousain. « Ça fait du bien. Il me tardait de reprendre, de refouler la pelouse, de rejouer avec les copains » a déclaré Romain Ntamack, d’après RMC Sport . « J'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais avant de me blesser. Je suis content, j'ai pu prendre des duels et des contacts. Ce sont des bonnes sensations qui reviennent et l'appréhension part rapidement ».

« L'objectif est forcément de travailler tous les jours pour être appelé »