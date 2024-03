Rugby : Urios a trouvé le nouveau Antoine Dupont

Jean de Teyssière

Christophe Urios peut se vanter d'avoir façonné Antoine Dupont. Lorsqu'il était le manager de Castres, entre 2015 et 2019, il a fait la connaissance de l'actuel meilleur joueur du monde, qui faisait ses premiers pas dans le rugby. Forcément, Urios sait reconnaître un talent lorsqu'il en voit un et Baptiste Jauneau pourrait être l'héritier de Dupont.

Passer du rugby à 7 au rugby à 15 en l'espace de quelques jours ? Aucun problème pour Antoine Dupont. Face à l'UBB ce dimanche, dans un match d'anthologie (31-28 pour les Bordelais), Antoine Dupont n'a pas réussi à empêcher la défaite des siens mais a éclaboussé de sa classe toute la rencontre. Son absence a dû manquer à Fabien Galthié, qui peut se rassurer car un nouvel ovni pointe le bout de son nez.

«Le joueur le plus talentueux ? Matthieu Jalibert»

Cela fait plus de 10 ans que Christophe Urios entraîne en Top 14. En une décennie, il a vu passer de nombreux talents. Dans une interview accordée au Quotidien du Sport , l'actuel manager de l'ASM Clermont fait le tour des joueurs qui l'ont le plus marqué : « Si on parle de relation, de fidélité, c’est Antoine Tichit. Par contre, si on parle de gros caractère au plus haut niveau, c’est Benjamin Urdapilleta et Rory Kockott. Si on parle de talent, c’est Matthieu Jalibert. »

«Baptiste Jauneau ? C’est un prodige, il me rappelle Antoine Dupont»