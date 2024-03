Le XV de France frôle la catastrophe, il vide son sac

Alexis Brunet

Après des débuts compliqués dans le Tournoi des 6 Nations, le XV de France a redressé la barre, et a réussi à accrocher la deuxième place. Mais il aurait pu en être tout autrement si Paolo Garbisi avait réussi sa pénalité en toute fin de match. Finalement cela n'a pas été le cas, et la rencontre s'est terminée par un match nul, 13-13. Cependant, l'arrière italien, Ange Capuozzo, a avoué ne pas avoir de regrets par rapport à cet évènement.

Le XV de France revient de loin. Les partenaires de Charles Ollivon ont fini deuxièmes du Tournoi des 6 Nations, mais cela fut très compliqué. Les Bleus ont concédé une défaite face à l'Irlande en ouverture, puis ils ont arraché une victoire polémique sur le terrain de l'Écosse. Alors que l'on croyait les Français lancés, ils se sont pris les pieds dans le tapis, en ne faisant pas mieux qu'un match nul face à la modeste Italie.

La France a failli perdre face à l'Italie

Il s'en est fallu de peu pour que le XV de France concède un résultat catastrophique contre l'Italie. Alors que le score était de 13-13, Paolo Garbisi bénéficiait d'une ultime pénalité dans les tout derniers instants de la rencontre. Mais le demi d'ouverture italien a vu sa tentative heurter le poteau, et la France s'est donc évité une défaite historique.

«Je n’ai pas de regrets »