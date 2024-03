Victoire historique du XV de France, Galthié jubile

Jean de Teyssière

Le 4 février dernier, lorsque le XV de France est balayé à domicile par l'Irlande pour le premier match du tournoi des 6 Nations (défaite 17-38), une mini-crise avait commencé à s'installer au sein de l'équipe de France. Plus d'un mois plus tard et une superbe victoire dans le crunch face à l'Angleterre (33-31), cette humiliation a été oubliée et Fabien Galthié tire un plutôt bon bilan global de cette compétition.

Une victoire lors d'un France-Angleterre en rugby permet de faire oublier beaucoup de choses. C'est ce qu'on réussit les Bleus de Fabien Galthié. Après un tournoi des 6 Nations compliqué, marqué par une défaite inaugurale face à l'Irlande (17-38) suivie d'un nul historique contre l'Italie (13-13) le XV de France a battu les Anglais à Lyon (33-31) dans une ambiance survoltée. Le tournoi s'est fini avec une deuxième place pour le XV de France, qui est finalement un assez bon résultat.

«On commence le tournoi par une nuit tragique et on le finit par une nuit magique»

Comme souvent, Fabien Galthié a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de la compétition qui vient de se terminer. Le sélectionneur français semblait être heureux de la tournure des évènements dans ce tournoi des 6 Nations : « Le chemin dans ce Tournoi est fantastique. On le commence par une nuit tragique et on le finit par une nuit magique. On se demande constamment comment améliorer les choses. Quand on dézoome et que l'on rezoome, on se dit qu'il faut réussir à maintenir ses 80% de victoire. »

«Je tiens à dire aux supporteurs que ce n'est que du bonheur, que du bonheur»