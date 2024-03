XV de France : Le 6 Nations fini, Galthié reçoit déjà un appel du pied

Axel Cornic

Grande révélation de ces dernières saisons, Esteban Abadie a enfin pu connaitre aux joies du Xv de France, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. De quoi lui donner l’envie de revenir, puisque le troisième-ligne du RCT espère pouvoir figurer dans les prochaines listes de Fabien Galthié.

Ce 6 Nations 2024 a marqué le début d’un cycle et si certains auraient aimé voir plus de nouveaux, Fabien Galthié a commencé une grande revue d’effectif. Certains ont pu en profiter comme Esteban Abadie, qui est considéré comme l’un des troisième-lignes les plus efficaces de ces dernières années, avec Brive puis avec le RCT.

« Pendant les hymnes, tu as tout ton parcours qui défile, tous tes accrocs, tes échecs »

Invité du dernier épisode du podcast BastaShow avec l’ancien international Mathieu Bastareaud, il a raconté son émotion lorsqu’il a foulé la pelouse de la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq le 25 février dernier (13-13, face à l’Italie). « Pendant les hymnes, tu as tout ton parcours qui défile, tous tes accrocs, tes échecs. Au début, c’était l’hymne italien et je commençais à avoir les larmes qui montaient. Je me disais : faut que je me calme » a-t-il déclaré, dans une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube RugbyPassTV .

« J’espère en faire partie, mais ça passe par des bonnes performances en club »