XV de France : Un traumatisme dans le vestiaire de Galthié ?

Axel Cornic

Parmi les favoris de la Coupe du monde, le XV de France est tombé défaut en sortant dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud, futurs champions. Une défaite qui semble avoir laissé des traces profondes, comme l’a expliqué l’ailier tricolore Louis Bielle-Biarrey.

Tout le monde voyait le XV de France aller le plus loin possible, mais les rêves tricolores se sont brisés dès le stade des quarts de finale. Une défaite amère contre l’Afrique du Sud qui a soulevé diverses polémiques et qui semble bien avoir plombé le début d’année 2024 des Bleus .

6 Nations : Un clash insolite avec l’arbitre ? https://t.co/L1oceVRy6r pic.twitter.com/hFGABcC6nH — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

« L’élimination en quart de finale a été dure à avaler pour tout le monde »

C’est en tout cas ce qu’a avoué Louis Bielle-Biarrey, titulaire lors de ce match contre l’Afrique du Sud. « L’élimination en quart de finale (contre l'Afrique du Sud) a été dure à avaler pour tout le monde. Je pense que personne ne s’y attendait vraiment » a expliqué l’ailier du XV de France, sur RMC Sport . « On a tout de suite très vite enchaîné, et même si on a eu chacun plus ou moins des vacances, on est quand même très vite passé sur le Top 14 qui avait déjà commencé ».

« On n’a pas eu énormément de repos et on a de suite enchaîné, et le Tournoi est arrivé très vite après »