Révolution pour le XV de France, la FFR lâche une bombe

Axel Cornic

Ce Tournoi des 6 Nations a été inédit pour le XV de France, qui n’a pas disputé un seul match à domicile au Stade de France, son habituel antre. Jeux Olympiques de Paris 2024 obligent, les Bleus ont dû aller à Marseille, Lille et Lyon, mais pourraient bien partir bien plus loin dans les années à venir.

Quand le mois de février arrive, les passionnés de rugby montent souvent à Paris pour suivre le XV de France. Pas cette fois, puisque la sélection nationale a fait le tour de l’Hexagone avec un grand succès au niveau de la billetterie. La plupart des places sont en effet parties comme des petits pains...

XV de France : Le nouveau Dupont déniché en Top 14 ? https://t.co/DBQTPgj8va pic.twitter.com/OpAF4AW7uX — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le XV de France à l’étranger ?

Mais à la Fédération française de rugby on semble d'ores et déjà penser à aller plus loin, puisque le président a récemment confié songer à la possibilité de jouer des matchs à l’étranger. « Si on veut aller chercher une fois par an une très grosse jauge, je ne m’interdis pas cette possibilité. Je l’ai dit aux deux candidats au Stade de France » a déclaré Florian Grill au micro de RMC Sport , écartant toutefois dès le départ une possible délocalisation à Wembley, sur les terres anglaises.

« Si les propositions du Stade de France ne sont pas satisfaisantes, on n’hésitera pas à jouer en province »