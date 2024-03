XV de France : Dupont envoie un message fort à son remplaçant

Arnaud De Kanel

Le XV de France s'est braillement imposé samedi soir en clôture du Tournoi des 6 Nations face à l'Angleterre au terme d'un match épique. Très attendu après son gros match au Pays de Galles, le demi de mêlée Nolann Le Garrec a de nouveau été bon, inscrivant notamment le premier essai de la rencontre, ce qui lui a valu de recevoir les félicitations d'Antoine Dupont.

Le Crunch a tenu toutes ses promesses. Samedi soir, le XV de France a fait chuter l'Angleterre pour la troisième année consécutive. Les hommes de Fabien Galthié sont allés au bout d'eux-même pour remporter ce match à rebondissements sur le gong grâce à une pénalité de plus de 50mètres du héros du soir, Thomas Ramos. Titularisé à la mêlée pour pallier à l'absence d'Antoine Dupont, Nolann Le Garrec s'est également illustré.

«J’espère au final avoir répondu aux attentes du staff du mieux possible»

Le Breton qui évolue au Racing 92 a marqué le premier essai de la partie, lui qui en avait déjà inscrit un la semaine dernière contre le Pays de Galles pour sa première sélection. Il débute donc en fanfare son aventure avec le XV de France pour son plus grand bonheur. « Je suis plutôt content ce soir, je suis très heureux de chaque minute que j’ai pu passer sur le terrain tout au long de ces cinq matchs. J’ai surtout énormément appris et je sais que j’ai encore à apprendre dans différents rôles. J’espère au final avoir répondu aux attentes du staff du mieux possible », a confié Nolann Le Garrec. Présent en tribunes, Antoine Dupont a tenu à le féliciter.

«Il m’a félicité pour cette victoire»