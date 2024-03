XV de France : Ça tourne à l’humiliation avec l’Angleterre !

Arnaud De Kanel

Ce samedi, le XV de France accueille l'Angleterre pour le compte de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Une semaine après leur victoire convaincante au Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié retrouvent leur meilleur ennemi, celui qu'ils avaient humilié l'an passé.

Jour de Crunch au Groupama Stadium ! Retrouvé la semaine passée après un début de Tournoi des 6 Nations plus que compliqué marqué par l'absence d'Antoine Dupont, le XV de France retrouve donc l'Angleterre pour boucler cette 127ème édition. Les hommes de Fabien Galthié tenteront de faire mieux qu'en 2023 où ils avaient tout simplement infligé une véritable humiliation aux Anglais.

Le carton à Twickenham

Le XV de France et l'Angleterre vont s'affronter pour la 111ème fois ce samedi soir et les Bleus visent un troisième succès consécutif face à leur rival. L'année passée, les hommes de Fabien Galthié avaient tout simplement humilié l'Angleterre en inscrivant 7 essais et en dépassant la barre des 50 points, le tout à Twickenham, dans l'antre du rugby anglais. En s'imposant 53 à 10, le XV de France avait signé la plus large victoire de son histoire face à l'Angleterre, soit un écart de 43 points, la plus lourde défait anglais à Twickenham. Avant cela, les Bleus s'étaient imposés de 25 points en 1972 (37-12 à Colombes) et en 2006 (au Stade de France, 31-6). Il sera difficile de faire mieux mais il n'y a pas le choix pour espérer remporter le Tournoi des 6 nations.

Une nouvelle humiliation pour sacrer le XV de France ?