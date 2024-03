Polémique au XV de France, Galthié se lâche

Alexis Brunet

Le XV de France va conclure son Tournoi des 6 Nations avec un affrontement face à l'Angleterre ce samedi ? Un crunch qui s'annonce électrique, et que les Bleus voudront remporter pour finir au mieux un tournoi très compliqué. Pour l'occasion, Fabien Galthié a décidé de se priver de Cameron Woki. Le sélectionneur s'est prononcé sur le sujet en conférence de presse, évacuant toute polémique.

Dimanche dernier, le XV de France s'est imposé face au Pays de Galles (24-45), lors de l'avant-dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Les partenaires de Charles Ollivon ont donc relevé la tête, après le match nul concédé face à l'Italie. Une bonne nouvelle pour les Bleus, qui espèrent conclure au mieux le tournoi, en venant à bout de l'Angleterre, ce samedi, à Lyon.

Galthié s'exprime sur le cas Woki

Interrogé en conférence de presse sur les joueurs non retenus pour affronter l'Angleterre, Fabien Galthié a eu l'opportunité de revenir sur le cas Cameron Woki. Le joueur du Racing 92 fait partie des cadres du XV de France, mais il n'a pas été choisi pour disputer les matches face au Pays de Galles, et donc face à l'Angleterre. Le sélectionneur français a évacué toute polémique, préférant parler des bonnes prestations des autres joueurs à sa disposition. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « Si vous voulez parler d'un absent, il faut parler de ceux qui restent et pourquoi ils restent. Thibaud Flament a été très performant à Cardiff, Alexandre Roumat aussi et on a choisi de garder Esteban Abadie (parmi les joueurs supplémentaires) car il montre à chaque entraînement beaucoup de disponibilité, de fraîcheur. C'est un joueur qui va compter dans ce mandat jusqu'à la Coupe du monde en Australie. On a senti que Cameron avait besoin de se régénérer, il fait partie des joueurs à plus de trente matches sur l'année civile. On l'a senti usé, fatigué mais il fait toujours partie du groupe. Il n'y a pas de polémique. »

