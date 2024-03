6 Nations - XV de France : Un nouveau gros coup pour enfin oublier la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Après un début compliqué le XV de France pourrait terminer son Tournoi des 6 Nations sur une très bonne note, avec une victoire à domicile face à son meilleur ennemi, l’Angleterre (samedi, 21h). Une victoire qui pourrait presque faire oublier la désillusion de la dernière Coupe du monde, qui a pesé sur les Bleus ces derniers mois.

L’élimination en quart de finale, même si cela a été contre les futurs Champions du monde, est encore dans toutes les têtes des amateurs de rugby en France. L'équipe Fabien Galthié semblait pouvoir décrocher le premier trophée Webb Ellis de son histoire, mais la claque a été violente... et les répercussions sur le XV de France aussi.

« On veut gagner ce match pour terminer ce Tournoi sur deux bonnes notes »

Car les observateurs se sont accordés pour dire que le mauvais début de Tournoi des 6 Nations français, était surtout lié à cette élimination. Ainsi, après la large victoire au Pays de Galles et le Crunch face à l’Angleterre qui se profile, on se demande si le moment n’est pas venu de tourner la page. « On va déjà s’attacher à ce que nous allons mettre dans ce Crunch pour tenter de le remporter » a coupé court Charles Ollivon, en conférence de presse. « On veut gagner ce match pour terminer ce Tournoi sur deux bonnes notes, être sur une phase ascendante et rentrer chez nous avec le sourire ».

« Il faut regagner à la maison, oui. Il faut regagner en France »