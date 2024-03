6 Nations - XV de France : Une faille dans le jeu de Fabien Galthié ?

Axel Cornic

Après la désillusion face à l’Italie (13-13) le XV de France de Fabien Galthié s’est relancé en battant largement le Pays de Galles sur sa pelouse du Principality Stadium (24-45). Mais pour l’ancien talonneur international Vincent Moscato, tout n’est pas encore parfait dans le jeu de cette équipe de France.

Le Tournoi des 6 Nations est relance pour le XV de France. Après trois journées assez délicates, les hommes de Fabien Galthié ont redressé la barre face au Pays de Galles, avec de nombreux novices intégrés comme Nicolas Depoortère ou encore Emmanuel Meafou. Et ils pourraient même remporter la victoire finale, au profit d’un scénario fou lors de la dernière journée !

XV de France : Un scénario hallucinant pour sauver Galthié ? https://t.co/nj5r5KkAbf pic.twitter.com/p44hbblIAG — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

« Parfois, sur des lancements de jeu, je ne comprends pas que Atonio touche dix ballons dans la ligne »

Pourtant, Vincent Moscato n’a pas totalement apprécié l’animation offensive française, avec peut-être des avants qui ralentissent trop le jeu. « Parfois, sur des lancements de jeu, je ne comprends pas que Uini Atonio touche dix ballons dans la ligne. Je ne comprends pas » a expliqué l’ancien talonneur, sur RMC Sport . « Des fois il faut et des fois il ne faut pas car ça te ralentit les mouvements mais quand tu es à coté tu fais la passe ».

« On a retrouvé la confiance parce qu’il y a des mecs incroyables »