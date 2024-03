XV de France : Les Bleus sont-ils totalement guéris ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le XV de France a enfin retrouvé des couleurs face aux Pays de Galles. Une large victoire 45 à 24 et une prestation enthousiasmante qui entretien l'espoir d’une deuxième place dans le Tournoi. Reste à finir en beauté contre l’Angleterre.

Des sourires, du plaisir et une victoire bonifiée. Les Bleus ont magnifiquement redressé la barre ce dimanche et rassuré toute une partie de leurs supporters. Enfin la thérapie porte ses fruits. Peut-être fallait-il ce temps-là, ces obstacles, ces doutes, cette sévère défaite face à l’Irlande, ce titubement face à l’Italie, et finalement rien de bon jusqu’alors à domicile, pour soigner par le mal ces maux d’octobre dernier et ce traumatisme du Mondial. Mais la séquence n’est pas encore complète. Seule une victoire convaincante face aux Anglais samedi soir prochain peut réellement officialiser le retour de flamme entrevu à Cardiff. Car sur bien des aspects les Bleus n’ont pas encore la grandeur de leur passé récent. D’abord parce que ces Gallois-là, malgré leur fougue devant leur magnifique public, sont bien moins solides que leurs prédécesseurs vainqueurs du Tournoi en 2021. Ce dimanche, devant la puissance physique des Bleus, le pack gallois semblait à court de solution. Et bien logiquement les Bleus ont pris le dessus en deuxième période. Au final, les hommes de Warren Gatland n’ont toujours pas gagné un seul match dans ce Tournoi et joueront contre l’Italie le week-end prochain avec le risque d’une cuillère de bois.

Le large score ne doit pas aveugler

Pas "d’enflammade" chez les Bleus ! La satisfaction seule suffit. Jusque-là, les critiques étaient légitimes. Les questionnements aussi. Mais tout autant que le catastrophisme n’était pas de bon goût il y a quelques jours, l’emballement ne serait pas adapté aujourd’hui. Le XV de France a encore besoin de progresser et de gagner en certitude. Des progrès à faire en défense assurément car les Bleus se sont fait trouer trois fois dans l’axe, dans la zone du 10, pour autant d’essais encaissés. Ce qui a d’ailleurs laissé des espoirs aux Gallois jusqu’à la 69ème et l’essai de Romain Taofifenua. Et précisons que les Bleus n’ont pris l’avantage qu’à la 65ème minute lors de l’essai de Georges-Henri Colombe. Avant ça difficile de prédire la victoire française.

Des prestations individuelles convaincantes